Петербургский предприниматель продолжает выкупать имущество орловского «Стемала»

Индивидуальный предприниматель (ИП) Александр Левин из Санкт-Петербурга продолжает выкупать имущество обанкротившегося орловского завода цементно-стружечных плит ООО «Стемал». Господин Левин приобрел на торгах четыре лота стоимостью 3,7 млн руб. в сумме. Об этом сообщил конкурсный управляющий должника Антон Стародубцев.

Доля имущества «Стемала» была выставлена на торги посредством публичного предложения в виде четырех лотов. При приобретении трех из них общей стоимостью 835 тыс. руб. господин Левин действовал в интересах московского ООО «Форвард». В состав лотов вошли лотковые цепные транспортеры и откидные транспортеры. Еще один лот стоимостью 2,9 млн руб. с помощью предпринимателя выкупило тюменское ООО «Сибжилстрой». В него вошли стружечный станок, весовая емкость для стружки, дозировочные бункеры, камера воздушной насыпки и другое оборудование. С юрлицами заключили два договора купли-продажи.

По данным Rusprofile, ООО «Форвард» зарегистрировано в Москве в 2015 году. Основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. Уставный капитал — 200 тыс. руб. Гендиректор — Игорь Полетаев. Владельцы компании не раскрываются. Выручка в 2024 году составила 178,8 млн руб., чистая прибыль — 99 тыс. руб. ООО «Сибжилстрой» зарегистрировано в Тюменской области в 2010 году. Основной вид деятельности —производство строительных материалов из растительного сырья, смешанного с цементом, гипсом или прочими минеральными связующими веществами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Татьяна Бойко. Единственный владелец — Людмила Черкасова. Выручка в 2024 году составила 762,3 млн руб., чистая прибыль — 108,8 млн руб.

В июне господин Левин выкупил с торгов часть имущества «Стемала» за 8,3 млн руб. Тогда в состав лотов вошли вилочный погрузчик, дозировочный бункер, ленточный конвейер, весы и другое оборудование и транспорт.

В декабре другую часть имущества «Стемала» за 17,7 млн руб. выкупили тюменское ООО «Сибжилстрой», один из учредителей петербургского ООО «Карелия тало» Евгений Покровский и тамбовское ООО «Вест девелопмент».

ООО «Стемал», которое намеревалось построить в регионе завод по производству цементно-стружечных плит стоимостью 4 млрд руб, был признан банкротом в 2021 году из-за долга в 1,6 млрд руб. перед местным филиалом Россельхозбанка. В последний раз конкурсное производство должника продлили до 22 августа 2025 года.

Ульяна Ларионова