В Ульяновске весь август улица Федерации снова станет пешеходной по выходным

Глава Ульяновска Александр Болдакин подписал распоряжение о временном ограничении проезда автотранспорта по «ресторанному» участку ул. Федерации по субботам и воскресеньям в течение августа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По поручению главы города профильные подразделения подготовили культурную и развлекательную программу. Так, 30 августа на улице пройдут модные показы дизайнерской одежды для детей и взрослых.

Андрей Сазонов