Реконструкция старого Бельского моста в Уфе подорожала еще на 52 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) и АО «Уралмостострой» (в лице филиала — мостоотряда № 30) договорились об увеличении на 52,2 млн руб. стоимости контракта на реконструкцию арочного моста через реку Белую. Дополнительное соглашение опубликовано на сайте госзакупок.

Таким образом, стоимость работ составила около 4,67 млрд руб.

Заключая контракт в феврале 2022 года, стороны договорились о цене в 4 млрд руб. С тех пор эта сумма неоднократно пересматривалась. В сентябре прошлого года генподрядчик обратился с исковым заявлением в арбитражный суд с требованием увеличить стоимость на 700 млн руб. Решение по делу не было вынесено, так как 20 мая УСРДИС и «Уралмостострой» заключили соглашение об повышении цены до 4,62 млрд руб.

Изменившуюся стоимость работ генподрядчик объяснял ростом цен на материалы и паводком. Из-за природных условий пришлось перенести и сроки — если сначала работы предполагалось закончить до конца лета этого года, то теперь новым сроком исполнения контракта обозначено 31 июля 2026 года.

Большую часть финансирования проекта — около 4,52 млрд руб. — предоставляет республиканский бюджет, остальные средства выделит мэрия Уфы.

Идэль Гумеров