Главу Ульяновска будут выбирать из предложенных губернатором кандидатов

Управление внутренней политики администрации губернатора Ульяновской области подготовило проект изменений регионального закона о МСУ, согласно которому в Ульяновске снова меняется система выборов мэра города. Проект изменений, вносимых в региональный закон о регулировании отдельных вопросов организации МСУ, размещен в среду, 30 июля, на странице антикоррупционной и общественной экспертизы официального интернет-портала губернатора и правительства Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно документу, главу Ульяновска теперь будет избирать гордума из числа кандидатов, представленных губернатором региона. Такой порядок для городов, являющихся центрами субъектов РФ, прописан в новом федеральном законе №33-ФЗ от 20 марта 2025 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Раньше мэра Ульяновска избирали депутаты гордумы из числа кандидатов, прошедших отбор конкурсной комиссии, созданной на паритетных началах из состава представителей гордумы и администрации губернатора. На конкурс мог заявиться любой желающий, соответствующий требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность главы города.

В 2020 году фракция КПРФ регионального заксобрания, наоборот, предлагала принять законопроект, возвращающий в Ульяновске прямые выборы главы горда, однако их инициатива был заблокирована голосами депутатов фракции «Единая Россия». В то же время в 2022 году депутат регионального заксобрания Василий Гвоздев (в тот период — лидер фракции «Единая Россия») заявлял, что если будет предложен законопроект о возвращении прямых выборов мэра, то партия готова его поддержать. Теперь, после выхода закона №33-ФЗ, вопрос возвращения к прямым выборам мэра областного центра снят с политической повестки дня окончательно.

Сергей Титов, Ульяновск