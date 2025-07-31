«Придется потерпеть»
Губернатор Глеб Никитин — про отключения мобильного интернета
Тема постоянных отключений мобильного интернета волнует всех нижегородцев и гостей города, но это необходимая мера в условиях продолжающихся атак беспилотников на регион. Об этом губернатор Глеб Никитин заявил, выступая 31 июля перед депутатами законодательного собрания. Как писал «Ъ-Приволжье», перебои в работе мобильного интернета начались в Нижегородской области в мае. С тех пор ограничения вводятся регулярно. Власти периодически снижают уровень сигнала некоторых сотовых вышек, чтобы противостоять налетам БПЛА.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
— Интернет у нас есть, но проводной и Wi-Fi. Мы будем расширять количество точек доступа по Wi-Fi, в том числе и за счет выделения финансирования.
Мы будем взаимодействовать с бизнесом. Вчера проводили оперативный штаб, обсуждали этот вопрос с Банком России, чтобы все торговые точки были обеспечены проводным интернетом для работы кассовых аппаратов. Я бы рекомендовал всем торговым точкам обеспечить наличие в торговых залах Wi-Fi с упрощенным подключением. Также будем расширять общественные зоны Wi-Fi.
Это абсолютно необходимая мера. Наверное, никто не хочет успешных атак, в том числе на объекты критической инфраструктуры. И если мы хотим спать спокойно, чтобы наши жители были в безопасности, придется потерпеть этот дискомфорт.
Я бы рекомендовал жителям и гостям Нижегородской области воспринимать это как оздоровительную процедуру и цифровой детокс.
Думаю, что когда люди не неожиданно сталкиваются с тем, что у них пропадают привычные каналы связи при приезде в город, они воспринимают это правильным образом. Мы находимся в очень недружественной обстановке и рисков безопасности, которые мы должны снижать.