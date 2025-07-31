Тема постоянных отключений мобильного интернета волнует всех нижегородцев и гостей города, но это необходимая мера в условиях продолжающихся атак беспилотников на регион. Об этом губернатор Глеб Никитин заявил, выступая 31 июля перед депутатами законодательного собрания. Как писал «Ъ-Приволжье», перебои в работе мобильного интернета начались в Нижегородской области в мае. С тех пор ограничения вводятся регулярно. Власти периодически снижают уровень сигнала некоторых сотовых вышек, чтобы противостоять налетам БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

— Интернет у нас есть, но проводной и Wi-Fi. Мы будем расширять количество точек доступа по Wi-Fi, в том числе и за счет выделения финансирования.

Мы будем взаимодействовать с бизнесом. Вчера проводили оперативный штаб, обсуждали этот вопрос с Банком России, чтобы все торговые точки были обеспечены проводным интернетом для работы кассовых аппаратов. Я бы рекомендовал всем торговым точкам обеспечить наличие в торговых залах Wi-Fi с упрощенным подключением. Также будем расширять общественные зоны Wi-Fi.

Это абсолютно необходимая мера. Наверное, никто не хочет успешных атак, в том числе на объекты критической инфраструктуры. И если мы хотим спать спокойно, чтобы наши жители были в безопасности, придется потерпеть этот дискомфорт.

Я бы рекомендовал жителям и гостям Нижегородской области воспринимать это как оздоровительную процедуру и цифровой детокс.

Думаю, что когда люди не неожиданно сталкиваются с тем, что у них пропадают привычные каналы связи при приезде в город, они воспринимают это правильным образом. Мы находимся в очень недружественной обстановке и рисков безопасности, которые мы должны снижать.

Записал Андрей Репин