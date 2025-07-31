Мировая пресса широко обсуждает новые угрозы президента США в адрес России. Ярые сторонники Дональда Трампа аплодируют ужесточению его позиции. Остальные либо сомневаются в том, что угрозы будут приведены в исполнение, либо говорят, что эффект новых пошлин может оказаться прямо противоположным задуманному.

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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Трамп угрожает Путину более жестким дедлайном по прекращению огня. Россия лишь пожимает плечами

Неясно, на что готов пойти президент США, когда назначенный им крайний срок пройдет… Готовы ли США оказать значительное давление на Россию, нападая на ее ключевых потребителей энергоносителей, включая Китай, в то время, когда Вашингтон ведет собственные торговые переговоры с Пекином?

Наказание Дональдом Трампом пошлинами России может стать победой Путина

Российские рынки с осторожностью отреагировали на угрозу президента США Дональда Трампа ввести новые санкции. Аналитики в среду заявили, что ослабление рубля и рост цен на нефть в результате принятых им мер могут поддержать экономику в краткосрочной перспективе... Ослабление рубля поддержит государственный бюджет, главную цель мер Трампа, за счет увеличения рублевой стоимости российских энергетических доходов, даже если они сократятся из-за новых санкций.

Трамп сокращает дедлайн для установления мира на Украине, но взволнует ли это Кремль?

Если судить по его последним заявлениям, президент США Дональд Трамп все больше теряет терпение по отношению к Кремлю... Вряд ли угроза усиления санкций в отношении России, которая и без того обложена чуть ли не самым большим количеством санкций, сможет отвлечь Кремль, который, похоже, одержим идеей достижения своих целей любой ценой.

Тарифное предупреждение Трампа Индии — важный шаг к остановке военной машины Путина

Президент Дональд Трамп уверенно и целенаправленно делает остановку военной машины Владимира Путина одной из главных целей своих тарифных инициатив, и его жесткие заявления об Индии — лишь очередной признак... Поскольку Индия теперь является вторым по значимости торговым партнером Путина, но не может позволить себе конфронтацию с Вашингтоном, это важный шаг к прекращению войны.

Подготовила Алена Миклашевская