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Паслер подписал соглашение о строительстве медкластера в Академическом

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подписал соглашение с Правительством РФ о строительстве медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга, рассказала журналистам спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Далее должна начаться разработка проектно-сметной документации (ПСД).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Госпожа Бабушкина напомнила, что во время дней Свердловской области в Совете федерации презентовала проект кластера. Тогда профильный комитет и председатель Совфеда Валентина Матвиенко поддержали проект.

На строительство кластера выделили 4,5 млрд руб., которые заложены в бюджет Свердловской области на 2025-2027 год. В кластер, помимо комплекса зданий НИИ ОММ, войдет комплекс Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) с кампусом, общежитиями, учебными корпусами, спортивной зоной, культурно-досуговым центром и университетской клиникой.

Анна Капустина

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