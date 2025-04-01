На строительство медкластера в Академическом районе выделили 4,5 млрд рублей

На строительство медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга пойдет 4,5 млрд руб., сообщила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Светлана Филиппова. По ее словам, эти средства заложены на 2025-2027 годы в бюджете Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Академический район

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Академический район

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Госпожа Филиппова отметила, что в 2023 году было разработано медико-техническое задание для комплекса зданий НИИ ОММ, а земельный участок на пересечении ул. Амундсена и пр. Академика Сахарова площадью 5,5 га уже передан в федеральную собственность. Еще одним участником кластера должен стать медицинский университет. Тема строительства медкластера была вновь поднята на совместной встрече депутатской группы «Поддержка новых территорий комплексного развития» и комиссии по социальной защите, рассказали в пресс-службе «РСГ-Академическое» (ГК «КОРТРОС»).

Еще в 2022 году мэру Екатеринбурга Алексею Орлову презентовали проект строительства Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) с кампусом, общежитиями, учебными корпусами, спортивной зоной, культурно-досуговым центром и университетской клиникой. Новый комплекс УГМУ войдет в состав медкластера. В кластер также должен войти Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), который переедет в Академический из здания на ул. Репина. Соглашение о создании кластера было подписано в 2018 году. Стоимость проекта оценивалась в 30 млрд руб.

Светлана Филиппова рассказала о ближайших планах по строительству медицинских учреждений в городе. Так, в этом году в Екатеринбурге откроются две новые детские больницы — №15 в районе Уралмаша и №9 на улице Готвальда. Кроме того, в Минздраве России до 2030 года планируют реализовать проект по строительству семи новых поликлиник, включая четыре детские.

На встрече подвели итоги работы взрослой поликлиники в Академическом. Как отметила заведующая поликлиникой №3 ЦГБ №6 Елена Гальперина, за первые шесть месяцев поликлиника вышла на полную мощность: здесь работают 80 врачей, учреждение обслуживает более 1,1 тыс. человек в день. В женской консультации под наблюдением находятся 1,2 тыс. беременных.

На встрече председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев также рассказал о проектировании новых дорожных развязок. В частности, завершено проектирование развязки на пересечении ул. Амундсена и Начдива Онуфриева, а проект развязки на ул. Амундсена — ЕКАД находится на госэкспертизе.