Сегодня исполняется 60 лет президенту «ГПМ Радио», вице-президенту Российской академии радио Юрию Костину

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Юрий Костин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет декан факультета международной журналистики МГИМО Ярослав Скворцов:

— Дорогой Юрий Алексеевич! Юра! Братишка! От всей души, дорогой! От всей души! Ты настоящий профессионал, первопроходец (будь то FM-радиовещание в стране или новая мототрасса на бескрайних просторах нашей необъятной)! Ты настоящий друг, окружающий своим вниманием и заботой всех нас — где б мы, друзья твои, ни находились (на горнолыжном склоне или в небольшом уездном госпитале)! Ты настоящий капитан, уверенно ведущий морские и воздушные судна через штормы и грозы! Ты настоящий журналист и писатель: твой «Штурм» дал четкий ответ на вопрос, что можем мы сегодняшние, как можем в настоящем быть полезным тем, кто отдал за нас жизнь в 1945-м; как можем быть достойны их памяти… Оставайся примером настоящего Человека!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»