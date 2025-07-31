Почти 30% жителей Петербурга знакомятся с новыми брендами на маркетплейсах

Более четверти петербуржцев (28%) узнает о новых брендах благодаря маркетплейсам. Еще 24% жителей города на Неве считают этот способ поиска новых магазинов для покупок наиболее удобным. Такими данными по результатам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервиса «Яндекс Маркет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Согласно проведенному опросу, помимо онлайн-площадок, респонденты находят бренды с помощью подписок на блогеров или стилистов (26%) и рекламы в интернете (16%). Среди тех петербуржцев, кто чаще ищет бренды на маркетплейсах, более половины (56%) делает это через раздел «похожие товары». Еще часть узнает про марки из рекламы на площадке (20%).

В целом жители Северной столицы стали чаще искать новые бренды за последний год — об этом высказались почти треть респондентов (30%). Среди категорий, для которых чаще всего рассматривают такие магазины, лидируют «Продукты и товары повседневного спроса» (55%), «Одежда и обувь» (46%), «Товары для детей» (25%), «Уход и парфюмерия» (23%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что согласно другому исследованию, 45% жителей Петербурга обращают внимание на сроки доставки при выборе товаров на маркетплейсах. Среди них трети (33%) важно получить доставку через один-два дня, а 29% готовы ждать до трех дней.

Андрей Цедрик