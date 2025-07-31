Сальдо: ВСУ планируют десантироваться у берегов Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины планируют высадку десанта у побережья региона. По его словам, в основном активность противника зафиксирована в районе Тендровской и Кинбурнской кос.

Туда украинские военнослужащие стягивают дроны и средства радиоэлектронной борьбы, сообщил чиновник. «Это фактически плацдарм, откуда круглосуточно ведется разведка, идут попытки прощупать слабые места»,— сказал господин Сальдо «РИА Новости».

По оценкам губернатора, высадка на Тендровской и Кинбурнской косах не имела бы военного смысла, так как это не стратегические участки. «Но они важны для медийного шума,— отметил Владимир Сальдо.— Киев хочет заявить о "прорыве", о том, что он еще способен наступать». Глава региона заверил, что российская армия держит обстановку под контролем. Линия фронта в Херсонской области хороша укреплена, заверил он.

Вчера Владимир Сальдо сообщал о разрушениях и пожарах в пяти округах региона в результате ударов ВСУ. Более 2,5 тысяч жителей остались без света из-за повреждения электроподстанции.