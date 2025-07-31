Глава Братска передумал сокращать рабочий день в мэрии для экономии
Мэр Братска в Иркутской области Александр Дубровин отменил свое распоряжение о введении неполного рабочего дня для сотрудников администрации второго по численности населения города региона. Причиной, по его словам, стало улучшение перспектив муниципального бюджета.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
«Нам удалось договориться о замещении 550 млн рублей коммерческих кредитов бюджетными средствами. Это позволит городу сэкономить примерно 50 млн рублей на процентах и направить их на выплаты зарплат и выполнение обязательств перед жителями»,— объяснил глава города в своем Telegram-канале. Он высказал надежду на то, что Братску удастся выйти из долговой турбулентности.
Распоряжение о неполном рабочем дне было издано 28 июля и касалось периода с 10 октября 2025 года по 9 апреля 2026-го. Согласно документу, рабочий день в период с понедельника по четверг должен был начинаться в мэрии в 9:00 и заканчиваться в 17:12 для женщин и в 18:00 для мужчин. По пятницам конец рабочего дня был установлен в 13:00 для женщин и в 15:00 для мужчин с соответственным сокращением оплаты труда.
«Понимаю, как тяжело такая перспектива далась нашим сотрудникам — особенно рядовым специалистам. Поэтому, как только появилась возможность, я эту меру снял»,— отметил господин Дубровин.
По данным официального сайта Братска, доходы городского бюджета в 2025 году должны составить 13,99 млрд руб., расходы — 14,25 млрд руб., дефицит — около 265 млн руб. Объем муниципального долга на 1 июля — около 2 млрд руб.