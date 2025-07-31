Глава Братска передумал сокращать рабочий день в мэрии для экономии

Мэр Братска в Иркутской области Александр Дубровин отменил свое распоряжение о введении неполного рабочего дня для сотрудников администрации второго по численности населения города региона. Причиной, по его словам, стало улучшение перспектив муниципального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Нам удалось договориться о замещении 550 млн рублей коммерческих кредитов бюджетными средствами. Это позволит городу сэкономить примерно 50 млн рублей на процентах и направить их на выплаты зарплат и выполнение обязательств перед жителями»,— объяснил глава города в своем Telegram-канале. Он высказал надежду на то, что Братску удастся выйти из долговой турбулентности.

Распоряжение о неполном рабочем дне было издано 28 июля и касалось периода с 10 октября 2025 года по 9 апреля 2026-го. Согласно документу, рабочий день в период с понедельника по четверг должен был начинаться в мэрии в 9:00 и заканчиваться в 17:12 для женщин и в 18:00 для мужчин. По пятницам конец рабочего дня был установлен в 13:00 для женщин и в 15:00 для мужчин с соответственным сокращением оплаты труда.

«Понимаю, как тяжело такая перспектива далась нашим сотрудникам — особенно рядовым специалистам. Поэтому, как только появилась возможность, я эту меру снял»,— отметил господин Дубровин.

По данным официального сайта Братска, доходы городского бюджета в 2025 году должны составить 13,99 млрд руб., расходы — 14,25 млрд руб., дефицит — около 265 млн руб. Объем муниципального долга на 1 июля — около 2 млрд руб.

Валерий Лавский