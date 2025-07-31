«Ангара» предупредила об отмене и задержке части рейсов

Иркутская авиакомпания «Ангара» отменит часть рейсов, возможны также задержки выполнения вылетов. Об этом говорится в заявлении перевозчика, опубликованном в его аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

«Пассажиры, чьи рейсы будут задержаны или отменены, имеют право на полный возврат стоимости билетов. Все обязательства перед пассажирами сохраняются в полном объеме»,— отметили в авиакомпании.

Причиной сбоев в расписании стало аннулирование Росавиацией сертификата на техническое обслуживание воздушных судов «Ангары». О своем решении служба сообщила 30 июля по итогам проверки, проведенной после крушения самолета Ан-24 авиакомпании 24 июля в Амурской области. Теперь, по данным «Ангары», для обеспечения предполетного технического обслуживания воздушных судов она привлечет сертифицированные сторонние организации.

В настоящее время «Ангара» выполняет полеты в Иркутской области и ряде регионов Дальнего Востока.

Валерий Лавский