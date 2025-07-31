Администрация Трампа ввела крупнейший пакет санкций против Ирана

Администрация США ввела крупнейший пакет санкций против Ирана за время президентского срока Дональда Трампа. Информация о рестрикциях опубликована на сайте американского Госдепартамента и Министерства финансов.

Более 115 новых санкций Минфина затрагивают более чем 50 физических и юридических лиц, связанных с сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани — Мохаммедом Хоссейном Шамхани.

«Эти меры ставят интересы Америки на первое место, нацеливаясь на элиту режима, которая извлекает прибыль, в то время как Тегеран угрожает безопасности Соединённых Штатов»,— сказал министр финансов США Скотт Бессент.

Соединенный Штаты обвиняют сына Али Шамхани в создании и управлении огромным флотом танкеров и контейнеровозов, который якобы занимается транспортировкой нефти, нефтепродуктов, а также других товаров из Ирана и России покупателям по всему миру.

На сайте Госдепартамента США указано, что ведомство вводит санкции против 20 организаций за участие в торговле иранской нефтью, нефтепродуктами и нефтехимической продукцией и идентифицирует 10 судов как заблокированное имущество.