Экспорт российской меди в Китай вырос на 80%

В первой половине 2025 года Россия поставила в Китай 564 тыс. тонн меди — на 81% больше, чем годом ранее. Стоимость экспорта выросла в 2,5 раза, до $3,3 млрд, превысив показатели всего 2019 года. Основные объемы пришлись на медную руду (339 тыс. тонн) и катодную медь (190,5 тыс. тонн).

Рост связан с отменой российских экспортных пошлин и перенаправлением поставок из-за введения 50% тарифов на медь в США с 1 августа. «Норникель» отмечает, что Китай остается ключевым рынком с высокой ликвидностью и благоприятными ценами.

Аналитики связывают увеличение экспорта с замедлением внутреннего спроса в РФ и оживлением экономики КНР. В «Норникеле» прогнозируют рост потребления меди в Китае на 3% к концу года. Однако в конце июля мировые цены на медь снизились на фоне неопределенности с американскими пошлинами и сокращения спекулятивного спроса.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Медь собралась на тарифную войну».