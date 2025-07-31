Медь собралась на тарифную войну

По итогам первой половины 2025 года экспорт меди в Китай из РФ вырос более чем на 80% и превысил результат всего 2019 года. Российские производители воспользовались отменой экспортных пошлин на катодную медь и перенаправлением мировых поставок в США. Спрос на медь в Китае может вырасти и во втором полугодии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По итогам первой половины 2025 года РФ поставила в Китай более 564 тыс. тонн меди, что на 81% больше, чем годом ранее, следует из данных таможенного управления КНР. Стоимость поставок выросла в 2,5 раза год к году, до $3,3 млрд. Объем за первую половину 2025 года примерно на 81 тыс. тонн меньше результата всего 2024 года и превысил показатель всего 2019 года.

По таможенным данным, в 2025 году наибольшие объемы поставок пришлись на медную руду и концентраты (339 тыс. тонн стоимостью $1,1 млрд) и катодную медь с более чем 99,9935% металла (190,5 тыс. тонн на $1,8 млрд).

Рост поставок в первом полугодии 2025 года связан с отменой действовавших в 2024 году российских экспортных пошлин на катодную медь, поясняют в «Норникеле». В компании говорят, что Китай сегодня наиболее удобный рынок для реализации российской меди как с точки зрения ликвидности (импорт КНР в разы превышает экспорт РФ), так и по цене, так как обычно существует положительная разница цен на медь между китайскими котировками на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE) и мировыми на Лондонской бирже металлов (LME). На западных направлениях, продолжают в «Норникеле», существует давление из-за самоограничений клиентов.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что «Норникель» наращивает поставки меди в Китай через сотрудничество с Shandong Gold. Собеседник агентства также отмечал, что часть объемов российской меди, отраженных в таможенных данных, может быть поставлена в рамках сделок с ранее произведенным металлом. По данным Bloomberg, швейцарский трейдер Glencore мог покупать российскую медь на LME для поставок в Китай.

Аналитик по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Кирилл Лысенко объясняет рост объемов отгрузок меди из РФ в Китай продолжающимся перенаправлением экспорта и торможением российской экономики. «Замедление инвестиционного спроса естественным образом негативно отражается на внутренних закупках продукции цветной металлургии и смещает планы продаж в сторону внешних рынков»,— отмечает он. Тогда как в Китае, указывает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров, фиксируется некоторое оживление деловой активности. Ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев обращает внимание, что появились новости о строительстве Китаем крупнейшей в мире ГЭС в Тибете.

Кроме того, отмечает господин Алиев, в преддверии вступления импортных тарифов в 50% на медь в США 1 августа мировой рынок находился в определенном дисбалансе, и на фоне спекулятивного спроса в США и рекордной премии на бирже СОМЕХ компании могли переориентировать поставки в эту страну, в том числе из Китая. По словам аналитика, в этих условиях российские металлурги могли закрыть возникший гэп, наращивая поставки в КНР.

В «Норникеле» рассчитывают на рост спроса на медь в Китае и во втором полугодии. По итогам года потребление в стране может увеличиться на 3%, до 15,9 млн тонн, ожидают в компании. Как отмечает Кирилл Лысенко, потенциал роста поставок есть и у российских металлургов, доля которых в Китае пока крайне мала. Например, по медной руде и концентрату на РФ в первом полугодии пришлось 3,2% стоимостного объема китайского импорта, указывает он.

Мировые цены на медь в последнюю неделю снижаются. Так, на LME трехмесячный фьючерс на металл за 22–29 июля подешевел на 1,22%, до $9,8 тыс. за тонну. Кирилл Лысенко отмечает, что одновременно со спекулятивным наращиванием запасов меди трейдерами усилилась и обратная тенденция: производители медных изделий стали предъявлять более сдержанный спрос на металл, так как возникла неопределенность относительно готовности их клиентов к приобретению продукции по возросшей стоимости.

Аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин говорит, что коррекции способствует и информация о том, что Чили хочет добиться от США установления пошлин на свою медь внутри общего тарифа для этой страны, а не сверх американской пошлины на импорт металла. Кроме того, указывает эксперт, до сих пор неясно, для каких форм меди США предполагают пошлину в 50%. Также китайская премия на медь (премия Яньшань) к концу июля вернулась к более нормальным историческим значениям в районе $45–50 за тонну, сигнализируя, что ажиотаж на китайском рынке, может, и временно, но устранен, продолжает господин Шульгин. В «Норникеле» говорят, что фундаментальные показатели рынка достаточно позитивны: спрос устойчив к тарифным войнам, а предложение несколько отстает из-за технических трудностей у производителей.

Полина Трифонова, Анатолий Костырев