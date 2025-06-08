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На защитную пленку для вагонов поездов метро «Балтиец» потратят 53,5 млн рублей

В Петербурге объявлен конкурс на оказание услуг по нанесению защитной (антивандальной) пленки на внутреннюю поверхность остекления салона вагонов поездов метро «Балтиец» моделей 81-725.1, 81-726.1, 81-727.1. На эти цели ГУП «Петербургский метрополитен» готов потратить 53,5 млн рублей. На соответствующий тендер обратил внимание «Ъ-СПб».

Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику необходимо будет осуществлять выполнение работ с января 2026-го до конца декабря 2027 года.

«Защита внутреннего оборудования салона (стеклопакетов) от царапин, посторонних надписей, с целью продления срока эксплуатации и поддержания эстетического вида, обеспечения комфорта пассажиров»,— говорится в описании закупки.

Заявки на конкурс принимаются до 23 июня 2025 года. Итоги планируется подвести 27 июня.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский метрополитен повторно объявил конкурс на разработку документации для капитального ремонта станции «Площадь Восстания». Начальная (максимальная) цена контракта по этому тендеру составляет 87,2 млн рублей.

Андрей Цедрик

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