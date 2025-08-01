За свой счет

В регионах некоммерческие организации, состоящие в государственном реестре поставщиков социальных услуг, сталкиваются с пересмотром условий финансирования со стороны местных министерств соцразвития. Некоторые изменения касаются порядка расчета компенсаций за оказанные услуги, уменьшения перечня доступных форм помощи, что приводит к сокращению поддержки для благополучателей. Там, где НКО решают бороться, они идут в суд, однако и это помогает не всегда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Волкова

Фото: Из личного архива Наталья Волкова

Фото: Из личного архива

С января этого года в Волгоградской области комитет социальной защиты пересмотрел порядок оплаты услуг, которые НКО предоставляют гражданам. Компенсация фактических затрат теперь не должна превышать подушевой норматив — 1,2 тыс. руб. в месяц на одного подопечного.

Руководители нескольких НКО, помогающих детям, сообщили, что при таком подходе они могут оказать лишь одну-две услуги в месяц вместо полноценной реабилитационной или психолого-педагогической программы.

— Или мы вынуждены брать оплату за услуги, превращаясь, по сути, в коммерческие центры,— рассказывает Марина Бикмаметова, исполнительный директор Волгоградской региональной общественной организации «Многодетный Волгоград».— Это переворачивает с ног на голову то, ради чего мы работаем, введение платных услуг в нашей работе, пусть и со скидкой, не помогает улучшению качества жизни семей с детьми, которые нуждаются в поддержке.

Сейчас группа из десяти волгоградских НКО оспаривает правомерность постановления, после которого схема расчета изменилась. По словам Марины Бикмаметовой, первая инстанция отказала в иске. Подана апелляция, НКО ждут результата и полны решимости дойти до Верховного суда.

— Компенсация услуг не просто сократилась — она стала непредсказуемой,— поясняет Марина Бикмаметова.— Даже выиграв конкурс субсидий, НКО не знают, когда и в каком объеме получат средства за оказанные социальные услуги. Это делает невозможным долгосрочное планирование, особенно в сфере работы с уязвимыми людьми.

В судах борется и свердловский благотворительный фонд «Я особенный», который помогает детям с расстройствами аутистического спектра (РАС). Вместе с еще двумя поставщиками социальных услуг фонд несколько месяцев назад добился в суде выплаты более 111 млн руб. компенсации за услуги, оказанные еще в 2023 году. Однако часть средств за работу в спорный период до сих пор фонду не перечислена. Кроме того, вскоре после вынесения судебного решения все три организации, посмевшие обратиться в суд, были исключены из регионального реестра поставщиков социальных услуг. По этому поводу тоже идут суды.

Свердловские НКО и родители детей с особенностями бьют тревогу: свердловское министерство соцполитики планирует исключить 18 социальных услуг в надомной форме, переводя их в полустационарный или стационарный формат. Это крайне неудобно, например, для детей с РАС, которым важны постоянство и безопасная среда. Такое сокращение услуг уже не первое: в 2023 году аналогичный приказ уменьшил число услуг в семь раз.

По словам Татьяны Сергеевой, председателя комитета родителей особенных детей муниципального округа Ревда Свердловской области, тогда многие семьи вынуждены были обращаться к платным специалистам, а это повлекло за собой значительные финансовые трудности.

— Мы работаем с детьми с ментальными особенностями, которым нужна непрерывная и регулярная помощь,— говорит Александрина Хаитова, директор фонда «Я особенный».— Сокращение перечня усложняет жизнь семьям и еще больше подрывает систему поддержки.

По ее словам, и в других регионах наблюдаются схожие сценарии: пересматриваются подходы к расчету тарифов оплаты, вводятся ограничения по количеству или формату услуг, происходят задержки выплат.

— В некоторых регионах уполномоченные госорганы не выдают индивидуальные программы получения социальных услуг тем, кто хочет пойти за помощью в НКО, а ведь люди выбирают организации, где есть нужные им специалисты и качество услуг оправдывает ожидания,— подтверждает и Марина Бикмаметова.— В других лимитируются объемы услуг, откладываются переводы субсидий. Это разные подходы к уменьшению финансирования со стороны региональных ведомств, но результат один — ограничение доступа к помощи.

Павел Акулов, юрист благотворительного фонда «Я особенный», который поддерживает НКО из других регионов в судебных разбирательствах, отмечает: региональные органы социальной политики обладают по Федеральному закону №442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» свободой регулирования социальной работы на местах, а механизмов для правовой защиты у поставщиков соцуслуг мало.

— Региональные нормативные акты принимаются безотносительно оценки последствий для НКО,— поясняет юрист.— В случае возникновения конфликта поставщик должен сначала оказать услугу, потом пройти проверку, потом обжаловать действия проверяющих. Но при этом он все это время работает фактически за свой счет.

Александрина Хаитова считает, что избежать подобных проблем можно через введение федеральных единых стандартов социальных услуг, создание понятных критериев для расчета компенсаций и формирование четких процедур допуска к реестру поставщиков.

Несмотря на трудности, НКО продолжают поддерживать семьи с детьми, отстаивая свои права в суде. По мнению экспертов, публичность и правовая активность могут изменить ситуацию к лучшему.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда