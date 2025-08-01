Москва ждет Алену Мохначеву в сентябре

25 июля в “Ъ”, на rusfond.ru и в эфире ГТРК «Саратов» мы рассказали историю 15-летней Алены Мохначевой из Саратова («Витрувианская Алена», Инна Кравченко). У девочки сколиоз 4-й, самой тяжелой степени. Консервативное лечение не помогает, искривление позвоночника стремительно усиливается. Алену спасет только операция, которую московские хирурги готовы провести по технологии VBT (Vertebral Body Tethering), позволяющей сохранить подвижность позвоночника. Но оплатить ее семье не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 285 029 руб.) собрана. Родители Алены благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алена Мохначева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Алена Мохначева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 25 июля 6004 читателя rusfond.ru, “Ъ”, телезрителя ГТРК «Саратов», «Башкортостан», «Тамбов», «Калуга» и еще 131 регионального СМИ — партнера Русфонда, а также 18 компаний исчерпывающе помогли 45 детям, собрано 28 893 781 руб.