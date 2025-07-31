Исполком Бугульминского муниципального района планирует потратить 15 млн руб на организацию Дня города. Праздник пройдет 30 августа 2025 года на стадионе «Энергетик». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бугульма потратит 15 млн рублей на празднование Дня города

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Бугульма потратит 15 млн рублей на празднование Дня города

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно документации, подрядчик должен предоставить сценический комплекс размером 10х8х7,5 метра с наклонной крышей, а также мультимедийное и световое оборудование. Предусмотрена установка двух светодиодных экранов размером 4х7 метров каждый и более 70 единиц профессионального светового оборудования различных типов. Для мультимедийного сопровождения предусмотрены светодиодные экраны с разрешением 1024х1792 пикселей.

Сценический комплекс будет включать основную сцену с подиумом, две башни для подвеса оборудования высотой 8,5 метра и систему ферм для крепления декораций. Конструкция должна выдерживать нагрузку до 500 кг на кв. м и ветер до 28 м/с.

Услуги будут оказываться с 23 по 30 августа. Финансирование осуществляется из бюджета Бугульмы.

Ранее глава Бугульминского района Дамир Фаттахов обратился к жителям с вопросом о формате проведения Дня города. Он отметил, что гонорар одной звезды российской эстрады составляет несколько миллионов рублей за один вечер, и предложил альтернативу — вложить средства в поддержку местных коллективов. По словам главы, местным артистам не хватает костюмов, современного оборудования и реквизита для качественных выступлений. Дамир Фаттахов предложил жителям самим решить, стоит ли приглашать звезд или лучше инвестировать в развитие собственных творческих коллективов.

Анар Зейналов