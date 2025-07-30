Анапский производитель сидра признан банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск краснодарской компании «СтилТех» и признал банкротом ООО «Яблоко Кубани» из Анапы. Компания-производитель сидра накопила задолженность в размере 4,5 млн руб. за поставленное в 2019 году технологическое оборудование для производства алкогольной продукции. Конкурсным управляющим утвержден Андрей Петров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в июле 2019 года между сторонами был заключен договор купли-продажи пяти цилиндро-конических танков для производства сидра. Поставщик полностью выполнил свои обязательства, что подтверждается актом приема-передачи, однако покупатель так и не произвел полный расчет за полученное оборудование.

ООО «Яблоко Кубани», зарегистрированное в 2018 году в поселке Виноградном под Анапой, специализировалось на производстве сидра и других плодовых вин. Единственным владельцем компании являлся Юрий Яхонтов. По итогам прошлого года предприятие показало убыток в размере 1,5 млн руб. Назначенный судом конкурсный управляющий Андрей Петров приступил к процедуре банкротства компании.