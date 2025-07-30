Кассация не взыскала с «Мираторга» компенсацию за торговый знак «Кремлевский»

Суд по интеллектуальным правам оставил без изменений решения арбитражного суда Курской области и 19-го арбитражного апелляционного суда, таким образом отказав ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» (подконтрольно управлению делами президента РФ) во взыскании с ООО «Мираторг-Курск» (структура агрохолдинга «Мираторг») компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «Кремлевский». Это следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.

Государственное предприятие подало иск против структуры «Мираторга» в апреле 2024-го, требуя взыскать с нее 161,2 млн руб. Речь идет о продаже 132,6 тыс. кг сервелата под брендом «Кремлевский». Для расчета компенсации использовалась розничная цена товара, проданного ООО «Продмир», составляющая 1 253 руб. за 1 кг. Итоговая сумма всех реализованных товаров под этим брендом достигла 166,2 млн руб.

В октябре 2023 года торговый дом направил претензию агрохолдингу на 5 млн руб., которую «Мираторг» удовлетворил. В феврале 2024 года госпредприятие вновь обратилось к компании с требованием выплаты оставшейся суммы в 161,2 млн руб., но оно осталось без ответа, что и послужило причиной подачи иска.

В декабре 2024 года арбитражный суд Курской области постановил взыскать в пользу торгового дома 2 млн руб., посчитав эту сумму соразмерной нарушению. Суд учел пояснения «Мираторга», что с 31 октября по 15 ноября 2023 года компания реализовала 1 201,5 кг сервелата на сумму 1,5 млн руб. Также было учтено, что после получения претензии ответчик прекратил производство и продажу спорной продукции и выплатил компенсацию в 5 млн руб.

В апреле 2025-го 19-ый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции и отказал структуре управления делами президента РФ во взыскании с ООО «Мираторг-Курск» компенсации.

Еще один иск на ту же сумму госпредприятие подало в феврале к другому юрлицу агрохолдинга — ООО «Торговая компания “Мираторг”». Заявление принял Арбитражный суд Московской области, заседание назначено на 3 сентября.

Егор Якимов