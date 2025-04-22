Суд разрешил «Мираторгу» не платить компенсацию за торговый знак «Кремлевский»

19-й арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Курской области и отказал ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» (подконтрольно управлению делами президента РФ) во взыскании с ООО «Мираторг-Курск» компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «Кремлевский». Это следует из картотеки арбитражных дел.

Госпредприятие обратилось с иском о взыскании со структуры «Мираторга» 161,2 млн руб. в апреле 2024 года. В материалах дела приводятся сведения «Федерального центра охраны здоровья животных», согласно которым «Мираторг-Курск» реализовал 132,6 тыс. кг сервелата «Кремлевский». При расчете компенсации ФГУП использовал розничную стоимость товара, приобретенного у московского ООО «Продмир», в 1 253 руб. за 1 кг. Таким образом, стоимость всей проданной продукции под указанным товарным знаком составляет 166,2 млн руб.

В октябре 2023 года торговый дом направил структуре агрохолдинга претензию с требованием оплатить 5 млн руб. компенсации. Оно было выполнено. В феврале 2024 года ФГУП направил компании еще одну претензию с оставшейся суммой в 161,2 млн руб. Она осталась без ответа — это послужило поводом для обращения «Кремлевского» в суд.

В декабре 2024 года арбитражный суд Курской области решил взыскать в пользу торгового дома 2 млн руб., посчитав это компенсацией, соразмерной допущенному нарушению. При расчете суммы учитывались пояснения структуры «Мираторга», согласно которым с 31 октября (дата отправки претензии) по 15 ноября (дата получения ответчиком) 2023 года компания реализовала 1 201,5 кг сервелата «Кремлевский». При умножении на среднюю розничную стоимость 1 кг получается 1,5 млн руб. Также суд принял во внимание, что после получения претензии ответчик прекратил производство и продажу спорной продукции, а также — уже осуществленную выплату компенсации в 5 млн руб.

Апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции подавали и истец, и ответчик.

В феврале 2025-го еще один иск на ту же сумму госпредприятие подало к другому юрлицу агрохолдинга — ООО «Торговая компания “Мираторг”». Заявление принял арбитражный суд Московской области, заседание назначено на 14 мая.

В ноябре Верховный суд отклонил жалобу свердловской компании по делу о взыскании 150 млн руб. с липецких «Кузминок» за использование товарного знака «Даниловская» при маркировке колбасных изделий.

Юрий Голубь