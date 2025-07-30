Экс-директора завода «Море» в Крыму осудили за хищение по гособоронзаказу

Феодосийский городской суд приговорил бывшего гендиректора судостроительного завода «Море» к 2,5 годам колонии общего режима за хищение бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

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По данным ведомства, фигурант признан виновным в присвоении средств, полученных в качестве аванса по гособоронзаказу. Ему также назначен штраф в размере 300 тыс. руб. Уголовное дело расследовало Военное следственное управление СК по Черноморскому флоту по признакам ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Сумма похищенного в официальных материалах не указана.

Анна Гречко