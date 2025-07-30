Челябинский радиозавод «Полет» снова требуют признать банкротом

Семь компаний из разных регионов России направили в Арбитражный суд Челябинской области совместное заявление о признании банкротом АО «Челябинский радиозавод "Полет"» (в составе АО «Азимут» входит в госкорпорацию «Ростех»). Сумма требований кредиторов составляет 4,5 млн руб. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Требуют признать предприятие банкротом ООО «Гикэл» (Воронеж), ООО «Супер-крепеж» (Москва), ООО «Энкопро» (Москва), ООО «ТФН» (Москва), ООО «М-РТК» (Челябинск), ООО «Экселент» (Саратов) и ООО «ПО "Альфа-металл"» (Москва). К производству суд заявление еще не принял, за что задолжал завод, пока неизвестно.

По данным «СПАРК-Интерфакс», радиозавод «Полет» зарегистрирован в 1991 году в Челябинске. С апреля 2024-го перешел под управление АО «Азимут» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Временным генеральным директором является Дмитрий Брейгин. Последний раз финансовые результаты в открытый доступ предприятие размещало в 2014 году. На 10 июля этого года есть решение ФНС о приостановлении операции по счетам за неуплату налогов.

В 2024 году в арбитражный суд региона рассматривал четыре дела о банкротстве радиозавода. Все они были прекращены.

Виталина Ярховска