Смольный разработал план по оздоровлению гидросистемы Суздальских озер

Власти Петербурга разработали комплексный план мероприятий по оздоровлению гидросистемы Суздальских озер, сообщает пресс-служба Смольного. В настоящее время завершаются разработка проектной документации и инженерные изыскания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что на озера оказывают большое влияние климатические изменения и человеческий фактор. Для оздоровления водоемов предусмотрены борьба с незаконными сбросами сточных вод, ликвидация свалок на территории водосбора, уборка и кошение акваторий, поэтапная очистка от донных отложений, ремонт гидротехнических сооружений.

Также градоначальник напомнил, что в последние годы Суздальские озера стали одним из самых крупных объектов благоустройства в городе. В этом году завершится создание масштабной инфраструктуры на Верхнем Сузальском озере, где уже есть обустроенный пляж и прогулочные зоны.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в районе Верхнего Суздальского озера намерены создать новый спортивный кластер. Там появятся теннисный клуб, стрелковый комплекс, ледовая арена и медицинская клиника.

Андрей Маркелов