Новый спортивный кластер предложили создать в районе Верхнего Суздальского озера

В районе Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе Петербурга намерены создать новый спортивный кластер. Соответствующее предложение об изменении правил землепользования и застройки (ПЗЗ) поступило в комитет по градостроительству и архитектуре (КГА).

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Как обратили внимание «Ведомости Северо-Запад», автором инициативы выступает ООО «Оптима». Речь идет об участке площадью 71,6 тыс. кв. метров на Выборгском шоссе, 6А, который принадлежит компании. Там планируется построить стрелковый комплекс, теннисный клуб и ледовую арену, а также разместить в этой локации медицинскую клинику и общежитие для спортсменов и тренеров. В настоящий момент по указанному адресу уже работает фитнес-клуб и центр акробатики и гимнастики.

«На территории кластера смогут одновременно заниматься более 10 000 спортсменов. Планируемые спортивные объекты будут соответствовать стандартам для проведения региональных, всероссийских и международных соревнований»,— указывается в сообщении на сайте КГА.

Прежде «Ъ-Пб» писал, что комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал архитектурно-градостроительный облик нового спортивного комплекса на проспекте Раевского у Ольгинского пруда в Выборгском районе города. Проект подготовила проектно-строительная компания ООО «Градиент».

Андрей Цедрик