Свердловские депутаты ликвидировали поселок Шайтанский Рудник в Нижней Салде

Депутаты заксобрания Свердловской области упразднили поселок Шайтанский Рудник на территории Нижней Салды в связи с «утратой признаков населенного пункта и отсутствием перспектив дальнейшего развития». Соответствующую инициативу местной думы единогласно поддержали все 44 парламентария, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Председатель думы Нижней Салды Наталья Шкредова пояснила депутатам, что жители покинули поселок в связи с остановкой добычи известняка на местном карьере, который выработал свой ресурс более 30 лет назад. «Осталось несколько пенсионеров, летом приезжали дачники, на конец 2024 года там было зарегистрировано всего четыре гражданина, в настоящее время зарегистрированных граждан нет»,— пояснила спикер. Госпожа Шкредова добавила, что в населенном пункте не осталось частной собственности, строений жизнедеятельности, отсутствуют социальная инфраструктура и избирательный участок.

В разговоре с «Ъ-Урал» Наталья Шкредова отметила, что после ликвидации Шайтанского Рудника на территории муниципалитета останется три населенных пункта — Нижняя Салда, села Медведево и Акинфиево. «Жители Нижнего Тагила ценят Медведево, покупают дома, чтобы дышать свежим воздухом, отдыхать, ходить за ягодами и грибами, охотиться. Акинфиево более перспективное, если дорогу от него продлят до Алапаевска, он станет транзитным, а это развитие»,— сказала она.

Ранее, в 2023 году, депутаты одобрили упразднение поселков Травяны в Каменском районе, Киня и Татька в Гаринском районе.

Василий Алексеев