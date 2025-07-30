Эксперт: «Анапа и Новороссийск — лидеры по доле нераспроданных квартир»

Анапа и Новороссийск — лидеры по доле нераспроданных квартир в строящихся многоквартирных домах в Краснодарском крае. Об этом сообщил заместитель генерального директора группы компании «Самсон» Денис Сериков со ссылкой на данные нашдом.рф на круглом столе «Тренды рынка недвижимости — 2025». Мероприятие организовал «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нил Ракша Фото: Нил Ракша

Спикер рассказал, что в Анапе в стройке находится 12,7 тыс. лотов, из которых 11,3 тыс. не продано. Доля остатков составляет 89%. В Новороссийске строится 14,9 тыс. квартир. Не распродано 12,7 тыс. или 85% от общего объема. В Краснодаре из 109,7 тыс. лотов не реализовано 86,6 тыс. — 79%. В Сочи не продали 8,3 тыс. лотов из 11,7 тыс. — 70%. В Краснодарском крае в строительстве находится 165 тыс. квартир, из которых 77% не распродано.

«В прошлом году спрос на жилье в многоквартирных домах в Краснодарском крае упал на 70% — заключено 31,2 тыс. сделок. То, что строится, уже почти не продается. В Краснодаре сконцентрировано 77% всех сделок по квартирам — 23958. Также сравнительно активный спрос наблюдался в Сочи — 2261 сделок. Сильно охладел спрос в Новороссийске — состоялось 2000 сделок по квартирам. Курортной составляющей там нет — слабая позиция на рынке недвижимости. В Анапе в прошлом году провели лишь 536 сделок по квартирам — спрос на покупку жилой недвижимости на курорте очень слабый. У сегмента МКД спрос забирают апартаменты — в прошлом году в городе провели около 1,5 тыс. таких сделок»,— рассказал Денис Сериков.

По оценке эксперта, с учетом такого уровня спроса на реализацию строящегося в данный момент многоквартирного жилья в Анапе потребуется 21 год, в Новороссийске — 6,3 года, Краснодаре — 3,6 лет, Сочи — 3,7 года. Средний срок поглощения непроданной жилой недвижимости в Краснодарском крае – 4,2 года.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае в первом полугодии 2025 года объем ввода в эксплуатацию многоквартирного жилья в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 31% и достиг почти 1,2 млн кв. м.

Маргарита Синкевич