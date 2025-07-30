Игорь Кобзев подал документы на участие в выборах губернатора Иркутской области

Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подал документы в избирательную комиссию на регистрацию в качестве кандидата на пост главы Приангарья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Кобзев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Игорь Кобзев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Он представил в облизбирком листы поддержки с подписями 250 муниципальных депутатов и глав. Это максимальное количество подписей, установленное постановлением Законодательного собрания (для регистрации необходимо 239 подписей депутатов и глав)»,— сообщает пресс-служба избиркома.

Прием документов от кандидатов завершится 30 июля в 18:00 по местному времени. Выборы губернатора Иркутской области пройдут 12-14 сентября. Как писал «Ъ-Сибирь», господин Кобзев баллотируется от партии «Единая Россия».

Ранее иркутские региональные отделения партий «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП) и ЛДПР также выдвинули кандидатов в губернаторы Приангарья. СРЗП представит председатель совета областного отделения партии Лариса Егорова, ЛДПР — первый замглавы Ушаковского муниципального образования Иркутского района Виктор Галицков.

Александра Стрелкова