Три волны цунами прошли по берегу острова Парамушир

На берег курильского острова Парамушир в районе прибрежной зоны Северо-Курильска после землетрясения обрушились три волны цунами, последняя оказалась самой разрушительной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Северо-Курильского муниципального округа Сахалинской области Александра Овсянникова.

«Заплеск первой волны цунами был примерно на 200 метров. После было еще две волны, вторая по счету — совсем слабая, в третьей энергии было больше, она была мощная. Суда повытаскивало в пролив, повредило инфраструктуру порта», — цитирует агентство чиновника.

По данным МЧС, порт Северо-Курильска подтоплен. Также морская вода зашла в рыбопромышленное предприятие «Алаид». Жителей города эвакуировали на сопку, где они останутся до полной отмены угрозы цунами. В городе звучали сирены.

Сегодня в Тихом океане вблизи Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Афтершоки магнитудой до 7,5 будут, по прогнозам, продолжаться не менее месяца. Угроза цунами объявлена как на Камчатке, где она уже спала, так и по всем Курильским островам.

Эрнест Филипповский, Хабаровск