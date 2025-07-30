У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,9

Пресс-служба Камчатского филиала Геофизической службы РАН сообщила о землетрясении у побережья Камчатского полуострова. Оно было зафиксировано в 2:24 мск в 149 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился на глубине 17 км.

Объявлена угроза цунами на побережье Авачинского залива. По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, магнитуда землетрясения составила 7,7-7,9. В детском саду №15 в Петропавловске-Камчатском обрушилась стена. Пострадавших нет. Жителей призвали не приближаться к береговой линии.

В отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой 7-8 баллов, передает пресс-служба МЧС по региону. Возможен подход волны цунами высотой не более 32 см к Алеутскому муниципальному округу. Не более 20 см — к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 6 см к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.

Затем о землетрясении магнитудой 7,9 в Северо-Курильске сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Объявлена угроза цунами. Жителей эвакуируют. По словам главы региона, ситуация находится под контролем. «Экстренные службы работают в полном объеме»,— написал он в Telegram-канале.