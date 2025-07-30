Минсельхоз обсуждает с производителями еды возможность ограничения цен

Минсельхоз обратился к нескольким крупнейшим ассоциациям производителей продуктов питания с просьбой оценить возможность законодательных поправок, предусматривающих регулирование цен на овощи, молочные и птицеводческие товары. Об этом говорится в письме министерства (копия есть у “Ъ”). Два источника “Ъ” на аграрном рынке говорят, что отраслевые союзы выступили против инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Стоимость товаров могут ограничить через обязательную продажу в рознице большей части такой продукции через долгосрочные договоры с фиксированными или формальными ценами либо с помощью установленных властями ценовых диапазонов.

Минсельхоз, как следует из письма, обратился в Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальный союз производителей плодов и овощей, Национальный союз птицеводов и Российский птицеводческий союз. Два источника “Ъ” на аграрном рынке говорят, что отраслевые союзы выступили против инициативы. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов, например, отметил, что организация поддерживает развитие долгосрочных контрактов с понятными условиями, но видит риски в жестком регулировании стоимости и фиксации ценовых коридоров.

Подробнее — в материале “Ъ” «Продукты повседневного роста».