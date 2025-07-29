Гаагский трибунал отказал Ратко Младичу в досрочном освобождении

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге отклонил запрос защиты Ратко Младича о досрочном освобождении по состоянию здоровья. Бывший командующий армией боснийских сербов, осужденный на пожизненное заключение, страдает от тяжелых заболеваний, но суд счел доводы защиты недостаточными, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ратко Младич

Фото: Reuters, File Photo / Reuters Ратко Младич

Фото: Reuters, File Photo / Reuters

В июне адвокаты Младича подали ходатайство, ссылаясь на заключение медиков о неизлечимых болезнях и прогнозируемом сроке жизни в несколько месяцев. Однако судья отметил, что обвиняемый получает необходимую медицинскую помощь, а его состояние не соответствует критериям для освобождения.

Младич был признан виновным в геноциде в Сребренице. 11 июля 1995 года при попытке бежать из города было убито около 8 тыс. боснийских мусульман. Младича приговорили в 2017 году. В 2021-м апелляция оставила приговор в силе. Его защита неоднократно жаловалась на недостаточное лечение, требуя допуска российских врачей, но трибунал отказал.