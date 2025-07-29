Гаагский трибунал отказал Ратко Младичу в досрочном освобождении
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге отклонил запрос защиты Ратко Младича о досрочном освобождении по состоянию здоровья. Бывший командующий армией боснийских сербов, осужденный на пожизненное заключение, страдает от тяжелых заболеваний, но суд счел доводы защиты недостаточными, передает Reuters.
Ратко Младич
Фото: Reuters, File Photo / Reuters
В июне адвокаты Младича подали ходатайство, ссылаясь на заключение медиков о неизлечимых болезнях и прогнозируемом сроке жизни в несколько месяцев. Однако судья отметил, что обвиняемый получает необходимую медицинскую помощь, а его состояние не соответствует критериям для освобождения.
Младич был признан виновным в геноциде в Сребренице. 11 июля 1995 года при попытке бежать из города было убито около 8 тыс. боснийских мусульман. Младича приговорили в 2017 году. В 2021-м апелляция оставила приговор в силе. Его защита неоднократно жаловалась на недостаточное лечение, требуя допуска российских врачей, но трибунал отказал.