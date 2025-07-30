ШМСД готовится к второму этапу

АО «ЗСД» заключило контракт на 9,6 млрд рублей на проведение подготовительных работ к строительству второго участка ШМСД — между пересечениями с Витебским и Союзным проспектами. Исполнителем выступит петербургская строительная компания «Сотэкс», входящая в ГК «Балтрос». Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты полагают, что на подготовку может уйти примерно 2,5 года, а второй этап строительства может завершиться в 2029–2032 годах. По данным Смольного, проект возведения второго-четвертого этапов ШМСД оценивается в 241,3 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заказчик строительства АО «ЗСД» подписал контракт с ООО «Сотэкс» 28 июля 2025 года. По его условиям, подрядчик должен будет разработать рабочую документацию и выполнить подготовительные работы к возведению второго участка ШМСД к 30 декабря 2027 года. В список задач, указанных в приложении к договору, вошли в том числе снос зданий и зеленых насаждений, демонтаж и переустройство инфраструктуры ЖКХ, переустройство железнодорожных путей и инженерных сетей метрополитена, благоустройство территорий, а также археологические исследования.

В начале 2025 года вице-губернатор Николай Линченко заявлял, что строительно-монтажные работы по возведению второго этапа магистрали могут начаться этим летом. Вероятно, он имел в виду именно эти подготовительные мероприятия.

Исполнитель контракта входит в группу компаний девелопера «Балтрос», указано на сайте застройщика. В списке учредителей «Сотэкс» значатся старший вице-президент «Балтроса» Илья Коршунов и вице-президент управляющей компании «Балтрос» Сергей Жуков. По данным Rusprofile, в рамках госзакупок с 2021 года с «Сотэкс» были заключены договоры на общую сумму в 4 млрд рублей. Таким образом, подготовка к строительству второго участка ШМСД станет крупнейшим госконтрактом компании.

Представители «Сотэкс» заявили «Ъ-СПб», что планируют завершить подготовку в указанный срок, работы будут проводить с привлечением субподрячиков (кто именно ими выступит, в компании не уточнили). Окончательного решения об участии в конкурсе на строительство второго этапа пока не принято.

Указанная в договоре стоимость в 9,6 млрд рублей полностью соответствует рыночным параметрам, даже с учетом повышения стоимости рабочей силы из-за оттока мигрантов из строительной отрасли, отметил гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Фактические сроки реализации проекта, по его мнению, составят около 30 месяцев при завершении основной фазы к четвертому кварталу 2027 года. «Стоимость строительства второго этапа ШМСД составит не менее 40 млрд рублей при сроках реализации до конца 2029 года»,— говорит господин Бурмистров. «Сотэкс» не будет выбран генподрядчиком для строительства участка, так как не имеет необходимого опыта и финансовых ресурсов, уверен эксперт.

Транспортный инженер, автор Telegram-канала «Сказочный проектировщик» Иван Вергазов полагает, что по имеющимся документам оценить, насколько цена контракта соответствует рынку и сколько займут подготовительные работы, невозможно.

«Если брать по аналогии с более простым участком Витебской развязки, весь второй этап могут построить за три-четыре года. Это если не будет проблем с финансированием, выносом сетей, отводом земли»,— считает он. Таким образом, если контракт будет соблюден и подготовка завершится к концу 2027 года, новый участок ШМСД может быть возведен к 2031–2032 годам.

Сейчас в статусе исполнения находится еще один договор на 33 млн рублей на подготовку территории к строительству этого участка. Согласно документации, ООО «Демонтажстройинжиниринг» сносит надземную часть четырех зданий на территории промышленной зоны на Фаянсовой улице.

Помимо этого, 22 июля текущего года стартовали общественные обсуждения проекта новой развязки ШМСД в Невском районе, они продлятся до 20 августа. Развязка будет находиться на участке от улицы Кржижановского до Ленской улицы и пройдет через железнодорожные пути, ее протяженность составит 1,6 км. Подрядчиком в проектировании, согласно данным сайта госзакупок, выступило АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург».

Первый этап ШМСД — Витебскую развязку — начали строить в 2021 году. Генеральным подрядчиком выступила компания «Пуск-Лимак-Север», принадлежащая дочерней компании «ВТБ» ООО «Пуск» и «Лимак Констракшн». Стоимость строительства оценивалась в 39,4 млрд рублей. Церемония открытия движения на участке состоялась 22 декабря 2024 года.

В городском комитете по инвестициям рассказали «Ъ-СПб», что объем вложений в проект возведения второго-четвертого этапов ШМСД оценивается в 241,3 млрд рублей. Концессионером является ООО «Широтная Магистраль Северной Столицы». Срок строительства второго и третьего участков ШМСД намечен на 2025–2029 годы, участков 4.1, 4.2 — на 2025–2031 годы, ввод второго-четвертого участков в эксплуатацию — на 2029–2031 годы.

Артемий Чулков