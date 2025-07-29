«Деметра-Холдинг» осенью может запустить очередь орловского зернотерминала за 2 млрд

Орловское ООО «Орловский зерновой терминал» (входит в «Деметра-Холдинг», один из крупнейших в стране холдингов, специализирующихся на экспортной логистике и торговле зерном) завершает строительство первой очереди зернового линейного терминала с выходом железнодорожных путей на станцию «Лужки-Орловские». Запуск запланирован на сентябрь 2025 года. Объем инвестиций в проект составляет 2 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве Орловской области.

Объем перевалки терминала — 300 тыс. т зерновых и масличных культур в год. Предусмотрено 64 рабочих места.

По данным Rusprofile, ООО «Орловский зерновой терминал» зарегистрировано в августе 2024 года в Орле для хранения и складирования зерна. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Единственный владелец — краснодарское ООО «Деметра трейдинг» (юрлицо «Деметра-Холдинг»). Гендиректором компании является Алексей Чернышев, также руководящий ООО «Наш Союз», зарегистрированным в 2014 году в Орловской области с тем же видом деятельности.

О реализации других крупных инвестпроектов в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова