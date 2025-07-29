В Ульяновской области закрывают пункты здоровья и долголетия

В трех населенных пунктах Цильнинского района Ульяновской области закрывают пункты здоровья, ранее организованные региональным отделением Российского Красного Креста для поддержания здоровья пожилых людей и продвижения здорового образа жизни. Об этом «Ъ-Волга» сообщил депутат местного совета (ЛДПР) Шамиль Шайдуллов, назвавший происходящее «чрезвычайным происшествием» и отметивший, что пожилые жители населенных пунктов просят не закрывать центры оздоровления, к которым они так привыкли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В региональном отделении Красного Креста «Ъ-Волга» пояснили, что вынуждены приостановить деятельность 28 пунктов здоровья в девяти районах Ульяновской области в связи с тем, что с февраля по сей день не получают от регионального минсоцразвития компенсационные выплаты за предоставленные социальные услуги. Всего на это требовалось около 5-6 млн руб. в месяц. Также в реготделении заметили, что, как они узнали на недавнем совещании Российского Красного Креста в Москве, в других регионах бывают задержки с выплатами, «но Ульяновская область — единственный регион, где компенсации вообще прекращены».

По данным «Ъ-Волга», аналогичная ситуация и с другими некоммерческими организациями, которые организуют в Ульяновске и районах Ульяновской области центры и клубы активного долголетия для пожилых людей — там точно так же прекращена выплата компенсации с февраля 2025 года, часть АНО уже закрыла свои центры или планирует их закрыть.

Курирующий это направление вице-премьер облправительства Анна Тверскова подтвердила «Ъ-Волга», что компенсационные выплаты прекращены, «это связано с дефицитностью бюджета, средства уходят на первоочередные нужды». Она не прогнозирует улучшение финансовой ситуации и отмечает, что министерство готово взять центры здоровья и долголетия под свое управление со своими специалистами, если на это согласятся некоммерческие организации. Всего таких пунктов и центров здоровья и долголетия, получающих компенсации, по региону более 100 при 17 некоммерческих организациях. На компенсацию оказанных социальных услуг в 2024 году было потрачено около 250 млн руб. Курирующая экономику и финансы первый вице-премьер Марина Алексеева сказала «Ъ-Волга», что «дополнительных собственных доходов регионального бюджета не просматривается».

Сергей Титов, Ульяновск