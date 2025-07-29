«Почта России» опровергла информацию о масштабном сбое

В «Почте России» «Ъ» заявили, что все сервисы работают штатно. Ранее пользователи массово жаловались на сбои в работе компании.

По данным платформы Downdetector, с 16:30 до 17:30 мск на работу «Почты России» пожаловались минимум 329 пользователей. В частности, пользователи сообщали о проблемах со входом на сайт и в приложение почты. В основном жалобы поступали из Москвы — 11%, Санкт-Петербурга и Калининградской области — по 7%, Московской области — 6% и республики Карелия — 5%.

Сегодня крупный сбой произошел у сети аптек «Неофарм» и принадлежащей ей сети «Столички». Причиной могла стать хакерская атака, писал Mash. Также появлялась информация о кибератаке на сеть клиник «Семейный доктор». Позже в пресс-службе опровергли эту новость.

Подробнее о сбое — в материале «Ъ» «Фармацевтов атаковали вирусами».