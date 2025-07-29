«Семейный доктор» опроверг сообщения о хакерской атаке на сеть клиник

В АО «Семейный доктор» заявили, что сеть клиник работает в штатном режиме. В сообщении подчеркнули, что распространившаяся в СМИ информация о кибератаке «не имеет отношения» к сети. Данные пациентов находятся в безопасности, сообщили в Telegram-канале «Семейного доктора».

Сегодня некоторые СМИ сообщили о приостановке работы онлайн-записи и личных кабинетов на сайте. Однако запись на сайте о техническом сбое опубликовали 22 июня, и она не относится к сегодняшним сбоям в работе аптек «Столички» и «Неофарм».

Сегодня сеть аптек «Неофарм» сообщила о проблемах в работе сервисов. Компания пообещала восстановить функции в ближайшее время. Аналогичное заявление ранее сделала другая аптечная сеть ООО «Нео-фарм» — «Столички». Работу фармритейлеров могла нарушить хакерская атака.

Подробнее о сбое читайте в материале «Ъ» «Фармацевтов атаковали вирусами».