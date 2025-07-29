На «ВСМПО-Ависме» внедрили инновационную лазерную технологию

На производстве корпорации «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область) внедрили новую установку для лазерного упрочнения прессованных электродов, что влияет на автоматизацию производства. Технология разработана специалистами научно-технического центра «ВСМПО-Ависмы» совместно с сотрудниками ведущего российского производителя лазерных решений НТО «ИРЭ-Полюс» (VPG LaserONE). Данная технология впервые применяется в России, уточнили в компании. Работы над промышленным комплексом завершились в 2023 году и сейчас он поступил в промышленную эксплуатацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба корпорации «ВСМПО-Ависма» Фото: Пресс-служба корпорации «ВСМПО-Ависма»

Прессованный электрод – это первый этап технологической цепочки на площадке ВСМПО (Свердловская область) в производстве титановой продукции. Для его создания в вертикальном гидравлическом прессе прессуются шихтовые материалы, в том числе губчатый титан, произведенный на площадке корпорации в Пермском крае. Прессованные электроды, создаваемые из титановых материалов, проходят упрочнение перед плавкой в вакуумно-дуговой печи. Ранее для этого использовали аргонодуговую приварку, но теперь внедрена установка с иттербиевым волоконным лазером мощностью 20 кВт. Комплекс включает защитную кабину, систему подачи аргона в зону упрочнения и автоматизированное управление, что позволяет создавать прочные швы по всей длине изделия за счет лазера, который прогревает поверхность прессованного электрода в среде инертного газа.

Такие швы повышают прочность прессованного электрода, что обеспечивает улучшение стабильности его дальнейшего плавления в вакуумно-дуговой печи. В корпорации заявляют, что среди преимуществ технологии — полная автоматизация, исключение человеческого фактора и многоуровневая система защиты.

По словам директора по науке и технологии ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"», Михаила Ледера, запуск установки позволит обеспечить максимальное качество и безопасность продукции. «Мы нацелены на обеспечение максимального качества и безопасности нашей продукции. Внедрение этой новой технологии позволит нам достичь поставленных целей и повысить конкурентоспособность на рынке»,- прокомментировал господин Ледер.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем продукции из титана и титановых сплавов. Основной акционер компании – заместитель председателя Совета директоров Михаил Шелков (65,27%), 25% плюс 1 акция принадлежит Госкорпорации «Ростех». Компания глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию, продукция уральского предприятия также используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине и строительстве.

Мария Игнатова