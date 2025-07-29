Число абитуриентов в педагогические вузы в 2025 году выросло на 25%

Минпросвещения сообщило о росте числа заявлений абитуриентов в педагогические вузы на 25% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 28 июля на программы бакалавриата и специалитета подано рекордное количество заявлений — 514,1 тыс., говорится в сообщении ведомства.

Лидерами по числу заявления являются Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Московский педагогический государственный университет и Новосибирский государственный педагогический университет.

«Уверен, молодые специалисты придут в школы и продолжат лучшие традиции отечественной системы образования. Отрадно, что направление "Образование и педагогические науки" занимает одну из лидирующих позиций по количеству поданных заявлений на бюджетные места»,— приводит пресс-служба слова министра просвещения Сергея Кравцова.

В Минпросвещения добавили, что в этом году на педагогические направления выделено более 75 тыс. бюджетных мест, из них 38 тыс. — для подведомственных Минпросвещения вузов. Всего в России подготовку кадров в сфере образования осуществляют 36 профильных и более 200 классических вузов.

Полина Мотызлевская