Певица-иноагент Максакова-Игенбергс объявлена в международный розыск

Оперная певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова-Игенбергс (объявлена иностранным агентом) объявлена в международный уголовный розыск. Как сообщает ТАСС, основанием стало дело о призывах к деятельности против РФ, а также уклонение от обязанностей иностранного агента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Максакова-Игенбергс (рбъявлена иноагентом) в 2012 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Мария Максакова-Игенбергс (рбъявлена иноагентом) в 2012 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В декабре 2024 года артистка была заочно арестована. Поводом для возбуждения дела о призывах к деятельности, направленной против безопасности РФ, стали публикации в соцсети. В начале июля уголовное дело поступило в суд.

Госпожа Максакова-Игенбергс была объявлена иноагентом 5 мая 2023 года. В 2017 году суд в России ликвидировал ее благотворительный фонд, занимавшийся помощью молодым исполнителям. На тот момент бывшая солистка Мариинского театра и экс-парламентарий проживала на Украине.