Полиция раскрыла незаконную схему легализации мигрантов в Ломоносовском районе

Сотрудники угрозыска раскрыли криминальную схему, связанную с незаконной легализацией иностранцев в Ломоносовском районе Ленинградской области. Фигуранткой по делу проходит местная жительница, которая с декабря 2024 года, предварительно, оформила поддельные документы 62 мигрантам, желавшим трудоустроиться на строительных объектах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Волк / МВД РФ Фото: Ирина Волк / МВД РФ

Как сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, за фиктивную регистрацию без фактического проживания с нелегалов брали по 7,5 тыс. рублей. Подозреваемая подготавливала документацию с недостоверными сведениями о месте проживания приезжих и предоставляла ее в миграционные органы. Также иностранцам за деньги оказывалась помощь в нелегальном получении сертификатов о владении русским языком, знании истории РФ и основ ее законодательства.

Предполагаемая организатор незаконной схемы была задержана по месту проживания сотрудниками полиции и Росгвардии. В ходе обысков у нее изъяли смартфоны, электронные носители информации и прочие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Гражданке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме этого, в отношении 62 иностранцев, находящихся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства, составлены административные протоколы. В отношении них решается вопрос о выдворении за пределы страны. Расследование дела продолжается, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что фигурантами дела об организации незаконной миграции в Петербурге стали предпринимательница и дворник из одного из среднеазиатских государств.

Андрей Цедрик