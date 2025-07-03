Предпринимательница и дворник из Петербурга стали фигурантами дела о незаконной миграции

Полиция Василеостровского района Санкт-Петербурга по материалам, поступившим из пограничного управления, возбудила уголовное дело по выявленных фактам фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. По оперативным данным, к противоправной деятельности могут быть причастны 46-летняя предпринимательница и 51-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, работающий дворником в ТСЖ, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии правоохранителей, в ноябре прошлого года пара организовала незаконную постановку иностранцев на миграционный учет. Дворник подыскивал клиентов из числа мигрантов, получал от них документы и вносил в официальные бланки заведомо ложные сведения о фактическом проживании приезжих в двух квартирах, которые принадлежат его сообщнице. После этого документы направлялись в регистрирующие органы, и иностранцев ставили на учет.

Как отметили в полиции, по предварительным данным, таким образом фигуранты легализовали около 80 иностранных граждан, каждый из которых заплатил за фиктивную регистрацию около 5 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В настоящий момент проводится расследование, уточнили в главке.

Прежде «Ъ-СПб» писал о совместном рейде Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте и сотрудников УТ МВД по объектам, прилегающим к железнодорожным путям. Его итогом стало выявление десятка нарушителей.

Андрей Цедрик