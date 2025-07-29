«У нас Corolla никогда не была особенно популярна»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие версии автомобиля смогут приобрести покупатели в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toyota Фото: Toyota

Компания Toyota представила на американском рынке обновленный седан Corolla. Американцам многое достается в первую очередь и по выгодной цене — настолько привлекателен местный рынок. Помню, лет 20 назад коллеги удивлялись, что японские фотоаппараты Canon или Nikon стоят в американском магазине дешевле, чем на радиорынке Акихабара в Токио. В очередном переиздании Toyota Corolla подорожала в среднем на $400, но все равно осталась при этом весьма доступным автомобилем — цена седана начинается от $23 тыс. Переведите эту сумму в рубли, и вы со мной согласитесь.

Итак, что может получить счастливый покупатель за эти деньги? Седан оснащается двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 171 л. с. в паре с бесступенчатой трансмиссией. Гибрид обойдется на $1,5 тыс. дороже. Электрифицированная система базируется на 1,8-литровом моторе и выдает 140 л. с., при этом опционально гибридный седан можно сделать полноприводным, установив электродвигатель сзади. А вот спортивная версия FX Special Edition для нового модельного года не предусмотрена. В салоне уже базовой версии покупателя ждет 7-дюймовый дисплей вместо аналоговой «приборки» с небольшим экраном. Топовой версии Corolla XSE положен новый, более крупный, диаметром почти 12,5 дюймов дисплей, который, впрочем, доступен как опция в комплектациях уровня ниже. Плюс в оснащении базовой версии появилось то, что раньше было только в «топе». Например, система мониторинга слепых зон или система удержания в полосе с подруливанием.

К слову, у нас в стране, где, впрочем, как и во всем мире, продукция марки Toyota пользуется особым почитанием и даже любовью, Corolla никогда не была особенно популярна. Прежде всего потому, что в своем классе была сильно дороже конкурентов. Недаром на заводе марки в поселке Шушары на территории Санкт-Петербурга Toyota Corolla никогда не производилась. С конвейера сходили Toyota Camry и Toyota RAV4.

Дмитрий Гронский