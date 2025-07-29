Песков разъяснил, какое место РФ отводит КНДР, Китаю и Ирану в борьбе с Западом

Россия считает Иран, Китай и КНДР своими союзниками и разделяет с ними видение основ мироустройства. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу «Ъ» разъяснить, какую роль Москва отводит этим странам в борьбе против Запада.

«Это наши союзники, это наши партнеры. Страны, с которыми мы во многом разделяем видение основ мироустройства»,— сказал он в ответ на вопрос «Ъ».

Вчера глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия впервые в истории «воюет одна против всего Запада». Он отметил, что у Москвы нет союзников в борьбе с Западом.

Анастасия Домбицкая