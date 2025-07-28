Лавров заявил, что у России нет союзников в борьбе с Западом

Россия впервые в истории «воюет одна против всего Запада», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, у Москвы нет союзников в борьбе с Западом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада»,— сказал министр в своем выступлении на форуме "Территория смыслов" (цитата по «РИА Новости»). Отметив, что в Первую и Вторую мировые войны у нее были союзники, он заявил: «Сейчас у нас союзников на поле боя нет».

«Поэтому полагаться надо на себя. Нельзя допускать ни слабости, ни слабины»,— добавил дипломат.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Делегации обсудили в том числе новый обмен пленными, возврат вывезенных в РФ детей. Украина предложила до конца августа провести встречу господ Путина и Зеленского. Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что перед такой встречей нужно проработать мирное соглашение.

Анастасия Домбицкая