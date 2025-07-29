Бывшему главе Советского района отменили приговор за взятки
Нижегородский областной суд по жалобе защиты отменил обвинительный приговор бывшему главе администрации Советского района Нижнего Новгорода Владимиру Исаеву. В конце его мая осудили на восемь лет лишения свободы с миллионным штрафом за получение ежемесячных взяток через посредников от уличных торговцев за то, чтобы сотрудники администрации не демонтировали их нелегальные точки, работали на проходных улицах Cоветского района.
Экс-глава Советского района Владимир Исаев (справа) с адвокатом Надеждой Шериховой
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По версии следствия, в 2018-2020 годах Владимир Исаев получил от семи индивидуальных предпринимателей в общей сложности чуть более 1 млн руб. Обвиняемый муниципальный управленец вину не признавал, называл уголовное дело бездоказательным и считал, что его оболгали в показаниях посредники, избежавшие ответственности за свои махинации.
Как сообщила адвокат Надежда Шерихова, в апелляции были учтены доводы защиты о множестве нарушений закона в ходе расследования, и областной суд, отменив приговор, решил отправить «дело Исаева» на новое рассмотрение в Советский райсуд в ином составе. Также облсуд постановил освободить незаконно осужденного.
В связи с предстоящим пересмотром уголовного дела бывшего главу района сегодня выпустят из СИЗО. До итогов очередного разбирательства Владимир Исаев будет находиться под прежней мерой пресечения в виде запрета определенных действий.