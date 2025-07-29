Бывшему главе Советского района отменили приговор за взятки

Нижегородский областной суд по жалобе защиты отменил обвинительный приговор бывшему главе администрации Советского района Нижнего Новгорода Владимиру Исаеву. В конце его мая осудили на восемь лет лишения свободы с миллионным штрафом за получение ежемесячных взяток через посредников от уличных торговцев за то, чтобы сотрудники администрации не демонтировали их нелегальные точки, работали на проходных улицах Cоветского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава Советского района Владимир Исаев (справа) с адвокатом Надеждой Шериховой

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Экс-глава Советского района Владимир Исаев (справа) с адвокатом Надеждой Шериховой

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2018-2020 годах Владимир Исаев получил от семи индивидуальных предпринимателей в общей сложности чуть более 1 млн руб. Обвиняемый муниципальный управленец вину не признавал, называл уголовное дело бездоказательным и считал, что его оболгали в показаниях посредники, избежавшие ответственности за свои махинации.

Как сообщила адвокат Надежда Шерихова, в апелляции были учтены доводы защиты о множестве нарушений закона в ходе расследования, и областной суд, отменив приговор, решил отправить «дело Исаева» на новое рассмотрение в Советский райсуд в ином составе. Также облсуд постановил освободить незаконно осужденного.

В связи с предстоящим пересмотром уголовного дела бывшего главу района сегодня выпустят из СИЗО. До итогов очередного разбирательства Владимир Исаев будет находиться под прежней мерой пресечения в виде запрета определенных действий.

Иван Сергеев