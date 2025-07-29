Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Клиенты банков РФ стали чаще жаловаться на многомесячные блокировки на картах

Клиенты жалуются на длительные блокировки средств на банковских картах, согласно данным «Народного рейтинга» сайта Banki.ru, проанализированным «Известиями». Некоторые сообщают о заморозке средств на срок до полугода. В частности, такие случаи зафиксированы у пользователей «МТС Деньги», ВТБ и Газпромбанка.

Число жалоб увеличилось после 15 мая, когда вступили в силу новые правила, ограничивающие переводы более 100 тыс. руб. в месяц для пользователей, попавших в «базу дропперов». Разблокировка средств может занимать несколько недель из-за многоуровневых проверок и необходимости подтверждать законность происхождения средств.

Банки объясняют свои действия законом 115-ФЗ. Он направлен на противодействие легализации доходов и финансированию терроризма. Средства блокируются при подозрении на участие в «серых» схемах или переводах через подставных лиц. Пресс-служба ЦБ уточнила, что речь идет не о полном аресте, а о временном ограничении дистанционного обслуживания.

Новости компаний Все