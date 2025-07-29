Клиенты банков РФ стали чаще жаловаться на многомесячные блокировки на картах

Клиенты жалуются на длительные блокировки средств на банковских картах, согласно данным «Народного рейтинга» сайта Banki.ru, проанализированным «Известиями». Некоторые сообщают о заморозке средств на срок до полугода. В частности, такие случаи зафиксированы у пользователей «МТС Деньги», ВТБ и Газпромбанка.

Число жалоб увеличилось после 15 мая, когда вступили в силу новые правила, ограничивающие переводы более 100 тыс. руб. в месяц для пользователей, попавших в «базу дропперов». Разблокировка средств может занимать несколько недель из-за многоуровневых проверок и необходимости подтверждать законность происхождения средств.

Банки объясняют свои действия законом 115-ФЗ. Он направлен на противодействие легализации доходов и финансированию терроризма. Средства блокируются при подозрении на участие в «серых» схемах или переводах через подставных лиц. Пресс-служба ЦБ уточнила, что речь идет не о полном аресте, а о временном ограничении дистанционного обслуживания.