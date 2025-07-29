В Свердловской области ограничили выход в интернет ради усиления безопасности

Ради усиления безопасности в Свердловской области ввели временные ограничения и замедление для мобильного интернета, передает близкий к ФСБ Telegram-канал «Антитеррор Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Свердловчанам посоветовали для выхода в интернет подключаться по проводной связи или к Wi-Fi. «В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуем заранее продумывать маршруты движения с помощью офлайн-карт, а также рассмотреть возможность альтернативных способов оплаты, не зависящих от интернета»,— сказано в сообщении.

Вчера, 28 июля, жители Свердловской области массово начали сообщать в соцсетях о проблемах с подключением к интернету. Ранее также в Тюменской области ввели ограничения на работу мобильного интернета на территории всего региона из соображений безопасности.

Напомним, первые масштабные проблемы с интернетом на территории Урала наблюдались в середине июня. В Тюмени доступ к сети был ограничен в течение пяти дней, в Екатеринбурге — шести. Жители пожаловались на невозможность вызвать такси и воспользоваться банкоматами, в Екатеринбурге зафиксировали также сложности с домашним интернетом. Проблемы с доступом к сети наблюдались не только в регионах Урала, но и за его пределами.

Ирина Пичурина